В Набережных Челнах до конца года введут не менее 320 тысяч «квадратов» жилья

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В 2024 году в Набережных Челнах введут 320 тысяч квадратных метров жилья. Задачи озвучили на заседании городского совета автограда, на котором побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо жилых домов, в городе появятся объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Новые территории будут благоустроены.

В прошлом году на строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры в городе привлекли почти 15 млрд рублей. За год было сдано 318 тысяч «квадратов» жилья.

Также в этом году в городе отремонтируют 108 объектов. По программе «Наш двор» в Набережных Челнах благоустроили 84 двора на 1,9 млрд рублей.

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Айрат Назипов