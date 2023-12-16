Совфед с Минобороны проработают равные меры поддержки для участников СВО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Законодатели совместно с Минобороны России проработают вопрос предоставления равных мер государственной поддержки всем участникам спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.

— Президент России Владимир Владимирович Путин четко заявил (во время прямой линии, — прим. ред.), что все участники СВО должны быть поставлены в равные условия и получать поддержку в равной мере. Разумеется, мы, парламентарии обеих палат Федерального Собрания, совместно с Министерством обороны России поработаем этот вопрос, — сказал Бондарев.

По его словам, все участники спецоперации, отстаивающие на передовой интересы национальной безопасности России, равны и ценны, все заслуживают почестей и благодарности. Он отметил, что в вопросах соцобеспечения, материальной и прочей ресурсной поддержки не должно быть градации в зависимости от того, кем является боец на передовой: профессиональным военнослужащим, мобилизованным или добровольцем.

— Со всеми должен заключаться контракт, всем бойцам одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями должно выплачиваться одинаковое денежное довольствие, — считает он.

Вне зависимости от званий и чинов «всем участникам СВО должны предоставляться высококвалифицированная медицинская помощь, социальный пакет льгот и привилегий, полноценный отпуск после определенного временного периода службы, а их семьям должна оказываться достойная комплексная поддержка», добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами.



В соответствии с поправкой ко второму чтению, на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей.

Также приостанавливаются обязательства по договорам поручительства участников СВО — в случае их гибели задолженность полностью спишут.

Закон, позволяющий участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы, приняли в прошлом году. Весной было принято решение, согласно которому у погибших участников СВО или инвалидов первой группы, полностью аннулировались кредитные обязательства. Затем решение распространили на созаемщиков — ими, как правило, являются супруги или совершеннолетние дети, а еще родители участников СВО.

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Максим Кокунин