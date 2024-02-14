В Казани сегодня сохраняется гололедица и до -17 градусов
В Казани сегодня переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит от -15 до -17 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.
В Татарстане максимальная температура воздуха днем может опускаться до -18 градусов, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха утром составит -24 градуса. На дорогах сохраняется гололедица.
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