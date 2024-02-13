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В Казани сегодня небольшой снег и до -9 градусов

06:30, 13.02.2024
В Казани сегодня небольшой снег и до -9 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.

Днем без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -7..-9 градусов.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с. На дорогах гололедица.

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Татарстан
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