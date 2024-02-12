Татарстан стал одним из лидеров по промышленности в стране

Челнинская компания представила Рустаму Минниханову новый криогенный топливный бак для газомоторной техники.

— В ноябре 2023 года мы запустили производство, оно позволит увеличить потребление газомоторного топлива в целом по республике и стране. И позволит перевести большинство техники на работу на природном газе, — сообщил председатель компании газомоторной техники Эндар Абдрахманов.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, по итогам прошлого года промышленное производство по Татарстану выросло более чем на 3%.

По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова все показатели по промышленному производству, намеченные на 2023 год, повысились, кроме агропромышленного производства. Причиной этому является засуха.

Национальный проект «Производительность труда» обеспечил прирост добавленной стоимости на предприятиях республики на 70 млрд рублей. По этому показателю Татарстан один из лидеров в стране.

Самым актуальным и проблемным вопросом промышленности остаются кадры. Сейчас необходимы более 11 тысяч рабочих, инженеров и технологов.

Сейчас Татарстан взял курс на собственное станкостроение. Об этом рассказали на коллегии Минпромторга.

Нафиса Миннехузина