В Татарстане стартует программа по информированию избирателей о выборах президента России

С 17 февраля около 10 000 членов участковых избирательных комиссий пойдут по домам жителей Татарстана, чтобы рассказать им о голосовании на выборах президента Российской Федерации. Все участники проекта «ИнформУИК» будут экипированы. Это накидки с символикой выборов, нагрудные знаки в форме латинской буквы «V», именные бейджи и планшеты. Кроме того, у каждого обходчика при себе будет удостоверение члена избирательной комиссии и информационные брошюры о предстоящих выборах.



Цель проекта — рассказать обо всех возможностях голосования. Члены избирательных комиссий встретятся с избирателями, расскажут о выборах и зададут вопросы. Вся беседа займет 3-5 минут.

— Нам важно рассказать обо всех возможностях голосования, именно такую цель мы ставим перед этим проектом. Члены избирательных комиссий встретятся с избирателями, расскажут о выборах, зададут вопросы. Вся беседа займет 3-5 минут. Все обходчики прошли обучение, поэтому уверен, встречи с избирателями пройдут максимально доступно, информативно, ненавязчиво и уважительно, — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.



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Нафиса Миннехузина