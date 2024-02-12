В этом году в двух районах Казани обновят четыре школьные столовые и два спортзала

В этом году в Казани планируют обновить четыре школьные столовые и два спортзала в Кировском и Московском районах города. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Миронов.

По его словам, сегодня в 78 детских садах и 37 школах Кировского и Московского районов воспитывается и учится более 46 тысяч детей.



Кроме того, в этом году после капитального ремонта откроют детский сад №62 в поселке Юдино, который сможет посещать 220 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В жилом районе «Салават купере» откроют дополнительные ясельные группы детского сада №134 на 54 места. Также в этом районе появится филиал политехнического лицея №182 на 1,5 тысячи мест. Помимо этого, завершится строительство пристроя к гимназии №2 им. Ш. Марджани, которая станет центром подготовки педагогов для преподавания на татарском языке.

Еще в Казани построят молодежный центр «Яратам», в котором будут залы для занятий йогой и танцами, киберзона, кабинет робототехники и коворкинг.

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