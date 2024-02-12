На ГЖД назначены дополнительные поезда в праздничные дни февраля и марта

В период февральских и мартовских праздников по Горьковской железной дороге будут курсировать 18 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся по востребованным направлениям с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта 2024 года.

Шесть дополнительных поездов свяжут Казань и Москву, четыре — Киров и Москву. Также между Кировом и Санкт-Петербургом будут ходить восемь дополнительных поездов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».