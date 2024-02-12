Цена нефти марки Brent упала до $81,94

Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.



По состоянию на 10.15 в понедельник, 12 февраля, апрельские фьючерсы на Brent подешевели до $81,94. Еще в пятницу стоимости нефти поднялась до $82,19 за баррель.

Неделю назад цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель. Затем она выросла до $82 за баррель.

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