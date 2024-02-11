«Газпром экспорт» подал в суд исковое заявление к газотранспортной компании GTS

«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подали 9 февраля. Иная информация в картотеке не указана.

GTS является 100% «дочкой» нидерландской энергетической компании Gasunie, которая, в свою очередь, является акционером газопровода «Северный поток» с долей в 9%.

В конце мая 2022 года «Газпром» прекратил поставлять газ нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Причиной было то, что GasTerra не оплатила поставленный газ и заявила об отказе осуществлять платежи в рублях.



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Галия Гарифуллина