К концу 2024 года россияне смогут оформить на «Госуслугах» любые льготы и пособия

За пять лет количество справок, социальных льгот и пособий, которые можно получить в России на портале «Госуслуги», увеличилось до 87%. К концу этого года будет их доля достигнет 100%, заверил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия».

— Если в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, то сейчас это уже 100%. Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведём и оставшиеся 13%, - передает его слова «Интерфакс».

Чернышенко подчеркнул, что гражданам и организациям доступны дистанционно 140 услуг. По словам вице-премьера, уровень цифровизации в России высоко оценивают и в других странах.

— Всемирный банк включил Россию в топ-10 стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Я думаю, это им далось нелегко, но это абсолютное отражение развитости, цифровизации, автоматизации государственных услуг, которые должны быть незаметны для гражданина, — отметил он.

Также он сообщил, на портале «Госуслуги» на сегодняшний день зарегистрировано более 115 млн учетных записей. В их числе — 3,5 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



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Галия Гарифуллина