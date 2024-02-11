В 2023 году хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги»

В 2023 году хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги», они были массовые, но их удалось отразить.

Об этом сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Ранее, Екатерина Мизулина заявила, что самая безопасная база данных — это «Госуслуги».



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