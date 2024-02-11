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В Кремле рассказали почему Владимир Путин не дает интервью западным СМИ

13:50, 11.02.2024

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не дает интервью западным официальным СМИ. По словам Дмитрия Песков, «западные вещатели с начала СВО настойчиво просят интервью с Путиным, но нет смысла — они не пытаются давать сбалансированную информацию».

— Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев, — заявил Дмитрий Песков.

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