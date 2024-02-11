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ФНС закрыла творческую мастерскую Стаса Михайлова

12:45, 11.02.2024

ФНС России ликвидировала ООО «Творческая мастерская Стаса Михайлова», зарегистрированное в Москве. По данным Mash, заявление о ликвидации подал сам артист, недовольный отсутствием прибыли от продюсерского центра.

Документы в ФНС России были предоставлены в конце 2022 года, а решение было принято на днях. «Творческая мастерская» существовала с 2010 года и специализировалась на исполнительских искусствах, радио- и телевизионном вещании, производстве кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

Однако больших доходов компания не приносила: так, в 2021 году прибыль составила всего 685 тысяч рублей при выручке 5,9 миллионов рублей.

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