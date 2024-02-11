Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией

Эстония после заявления Путина в интервью Карлсону о том, что у России нет территориальных претензий к Польше, Латвии и кому-либо еще, все равно продолжит строительство линии обороны на границе.

Об этом заявил глава Минобороны республики Певкур. Он добавил, страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.

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