МИД России: Южная Корея хочет сохранить возможность вернуться на российский рынок
Директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев заявил, что, несмотря на непростые времена в отношениях России и Южной Кореи, Москва считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом.
По словам Ивана Желоховцева, Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок.
Он отметил, что отношения двух стран развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере, еще несколько лет назад.
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