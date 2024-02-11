В 2023 году в Татарстане выросла стоимость минимальной корзины продуктов

За год в Татарстане увеличилась стоимость минимальной месячной корзины продуктов на 6,9%. В декабре 2023 года такой набор продуктов в республике стоил 5089,18 рубля. По этому показателю регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

Цены на минимальную продуктовую корзину в Татарстане оказались ниже, чем средние по Приволжскому федеральному округу и по России.

В сравнении с ноябрем 2023 года показатель по Татарстану вырос на 2,2%.



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