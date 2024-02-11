На Всемирной книжной ярмарке на стенде России представили порядка 500 книг

В Нью-Дели открылась Всемирная книжная ярмарка New Delhi World Book Fair 2024. На стенде России было представлено около 500 книг.

Основу экспозиции российского стенда составляют книги на русском языке, но есть и переводы на индийские языки, в том числе рассказы Василия Шукшина, сказки Льва Толстого в переводе на хинди, новый перевод на язык бенгали «Преступления и наказания» Федора Достоевского.



Программа работы российской делегации началась еще пятницу в Университете имени Джавахаррлала Неру. Там прошел вернисаж выставки «Михаил Лермонтов и русский романтизм».

— Россия традиционно участвует в делийской книжной ярмарке. В прошлом году мы представили большую выставку современной русской литературы. А в этом году мы сделали акцент на перевод. В составе российской делегации 11 человек — это писатели, переводчики, литературоведы, — рассказал ТАСС исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко.

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Галия Гарифулина