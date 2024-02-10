Казанский УНИКС обыграл «Енисея»
Казанский УНИКС открыл второй этап регулярного сезона домашним матчем против баскетбольного клуба «Енисей» из Красноярского края. Игра закончилась победой хозяев.
Счет составил 107:84 в пользу казанцев. 31 очко у УНИКСа набрал Эрик Грин.
Казанский клуб одержал победу пятый раз подряд. УНИКС занимает второе место в таблице Лиги ВТБ с результатом 21-6.
Следующий матч казанцев пройдет 2 марта. УНИКС сыграет против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым