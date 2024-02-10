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Казанский УНИКС обыграл «Енисея»

18:55, 10.02.2024

Казанский УНИКС открыл второй этап регулярного сезона домашним матчем против баскетбольного клуба «Енисей» из Красноярского края. Игра закончилась победой хозяев.

Счет составил 107:84 в пользу казанцев. 31 очко у УНИКСа набрал Эрик Грин.

Казанский клуб одержал победу пятый раз подряд. УНИКС занимает второе место в таблице Лиги ВТБ с результатом 21-6.

Следующий матч казанцев пройдет 2 марта. УНИКС сыграет против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

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Галия Гарифуллина
СпортБаскетбол Татарстан
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