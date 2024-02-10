ВК «Динамо-Ак Барс» одержал победу в Саратове
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли саратовский «Платон» в 20-м туре PARI Суперлиги. Матч завершился победой гостей со счетом 1:3 (25:21, 26:28, 16:25, 18:25).
В следующий раз «Динамо-Ак Барс» сыграет 17 февраля на против ВК «Динамо-Метар».
4 февраля ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Локомотив» в рамках 19-го тура женского чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:23).
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