Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили «Локомотив»
ВК «Динамо-Ак Барс» обыграли «Локомотив» в рамках 19 тура женского чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:23).
Следующая игра казанского ВК пройдет 10 февраля. «Динамо-Ак Барс» встретится с «Протоном».
28 января женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).
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