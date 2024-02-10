«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «зеленом дерби»
Казанский «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Уже на восьмой минуте барсы открыли счет матча — Артем Галимов забросил свою пятую шайбу в сезоне. В составе хозяев площадки отличились Александр Хмелевский и Даниил Огирчук, поставивший точку в матче.
Следующая игра казанского «Ак Барса» состоится в Казани. 13 февраля барсы принимают соседей — нижнекамский «Нефтехимик».
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