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«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «зеленом дерби»

16:48, 10.02.2024
«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «зеленом дерби»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Уже на восьмой минуте барсы открыли счет матча — Артем Галимов забросил свою пятую шайбу в сезоне. В составе хозяев площадки отличились Александр Хмелевский и Даниил Огирчук, поставивший точку в матче.

Следующая игра казанского «Ак Барса» состоится в Казани. 13 февраля барсы принимают соседей — нижнекамский «Нефтехимик».

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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