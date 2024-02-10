В Татарстане в 2023 году построили 28 новых объектов первичного звена здравоохранения

В Татарстане в 2023 году построили 28 новых объектов первичного звена здравоохранения, в том числе две современные поликлиники. Одна из них — детская — открылась в поселке Дербышки в Казани, а вторая — многопрофильная — в селе Осиново Зеленодольского района, рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

По национальному проекту в районах Татарстана было построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Кроме того, было завершено строительство 117 объектов здравоохранения — они прошли капитальный ремонт.

Центральные районные больницы и высокотехнологичные медцентры получили новые машины скорой медицинской помощи и передвижные медицинские комплексы.

В ближайшее время в «Салават купере» планируют возвести новую многопрофильную поликлинику — она сможет обслуживать 60 000 человек. В этом учреждении будут располагаться взрослая и детская поликлиники, травматологический пункт и подстанция скорой помощи. Комплекс оснастят современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.



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Маргарита Головатенко