В Татарстане по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 75,4 года

В 2023 году Татарстан успешно достиг поставленных целей в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин отметил, что ключевыми показателями для региона являются ожидаемая продолжительность жизни и общая смертность.



По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни составила 75,4 года, увеличившись по сравнению с 2022 годом (74,38 года). Общая смертность снизилась на 4,5% и составила 10,7 промилле. В результате были спасены жизни 1967 пациентов. Это больше, чем планировалось.

Достичь таких результатов удалось благодаря комплексному подходу к решению задач. С каждым годом улучшаются меры поддержки семей с детьми, повышается качество медицинского обслуживания населения, проводятся профилактические мероприятия. Регион продолжает движение к поставленным целям.

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Маргарита Головатенко