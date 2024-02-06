Внедрение цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году

Планируется, что цифровой белорусский рубль (ЦБР) будет полноценно функционировать к 2026 году. Тем не менее его внедрение начнется уже в 2025-м. Такие сроки обозначили в Концепции цифрового белорусского рубля, которая опубликована на официальном сайте Национального банка Белоруссии.

Согласно документу, ЦБР — это цифровая форма белорусского рубля, которая выполняет все функции денег и имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем. Ее внедрение позволит расширить условия для развития национального платежного рынка и создаст потенциал для использования цифровой валюты в трансграничных платежах.

В 2025 году будет вестись разработка и тестирование кроссчейн-моста, а также изменение законодательной базы. Тогда же начнется внедрение платформы ЦБР: B2B-платежи с реальной стоимостью, включая трансграничные платежи, смарт-контракты. На 2026 год запланировано завершение внедрения платформы и кроссчейн-моста.



Напомним, создание прототипа платформы цифрового рубля в России завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в его тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы.

Банк России начал тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа 2023 года. К началу сентября были осуществлены первые несколько тысяч операций, в эксперименте участвовали 13 банков. Платформа цифрового рубля во время «пилота» продемонстрировала свою работоспособность.



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Галия Гарифуллина