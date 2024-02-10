Правительство утвердило концепцию сохранения обычаев, традиций и сказок

Правительство России утвердило концепцию по сохранению и развитию нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года.



Согласно документу, планируется создать условия для сохранения и популяризации народной культуры: обычаев и обрядов, традиций и праздников, сказок и былин, песен и танцев, а также народных промыслов.

Концепция предусматривает организацию работы по выявлению, сохранению и изучению нематериального этнокультурного достояния. Также будет проводиться методическая поддержка учреждений культуры, науки и образования, популяризироваться деятельность хранителей и носителей нематериального культурного достояния и отбираться уникальные образцы традиционной культуры для включения их в реестры.

Реализация концепции будет способствовать передаче новым поколениям духовного опыта, сохранению самобытности и традиционных ценностей, а также патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

За реализацию концепции будет отвечать Министерство культуры России. Документ подготовлен для реализации федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии, принятого в октябре 2022 года. Его авторами выступили Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

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Маргарита Головатенко