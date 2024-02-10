Песков заявил о непрекращающихся попытках «пробить брешь» в информационных системах России

Оппоненты России уже два года не оставляют попыток «пробить брешь» в ее информационных и других системах и делают это изо всех сил, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Дело в том, что последние два года как таковые попытки проделать брешь и в разных системах, и в интернете, и в других сферах — поскольку они в целом находятся на максимальном уровне, то сейчас я просто не могу дифференцировать, связано ли это с выборами или не связано. Они не прекращаются, — приводит его слова ТАСС.

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Маргарита Головатенко