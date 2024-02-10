Сергей Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Министр обороны Сергей Шойгу проверил производство разведывательных и ударных беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, сообщили в пресс-службе Минобороны.
На предприятиях концерна он проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы России.
Министру доложили, что с 2022 года концерн открыл новые цеха. Это позволило увеличить объем производства дронов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск. Вдвое вырастет в том числе и производство высокоточного оружия.
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