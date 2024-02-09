Лучшим молодым преподавателем Татарстана стала профессор КНИТУ
По итогам конкурса на звание лучшего молодого преподавателя Татарстана звание получила профессор кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ Юлия Тимошина. Итоги подвели сегодня в Академии наук республики.
Молодой ученый получила награду из рук министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В конкурсе приняли участие преподаватели вузов республики в возрасте до 35 лет. В финале конкурса Юлия Тимошина выступила с докладом о бозоне Хиггса — открытии, удостоенном Нобелевской премии и важном для понимания механизма приобретения массы материей во Вселенной.
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