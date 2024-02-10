В Росреестре Татарстана рассказали о том, почему участок может пропасть с публичной кадастровой карты

В Росреестре Татарстана рассказали о том, почему участок может пропасть с публичной кадастровой карты



Причина, по которой земельный участок отсутствует на публичной кадастровой карте, заключается в следующем: в течение 5 лет с даты кадастрового учета не была осуществлена государственная регистрация права собственности на указанный земельный участок. Так как он не относится к землям и территориям общего пользования, не занят зданиями, сооружениями или объектами незавершенного строительства, то в соответствии с законодательством снят с кадастрового учета.

Технические ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.

Полномочия по предоставлению земельных участков относятся к компетенции органов местного самоуправления. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться в исполком по месту нахождения объекта недвижимости.

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Маргарита Головатенко