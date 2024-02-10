У казанской пенсионерки выманили 17 миллионов рублей — она продала две квартиры

Пожилая жительница Казани лишилась 17 млн рублей, поверив мошенникам, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

Пенсионерке позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что на пенсионерку пытаются незаконно оформить кредиты. Неизвестная передала трубку якобы специалисту Центробанка, который подтвердил эту информацию.



Звонившая убедила пенсионерку установить специальное приложение и оформить кредиты в банках на полмиллиона рублей. Все деньги женщина перевела мошенникам. Позже ей снова позвонили и убедили продать две квартиры. Вырученные деньги также ушли аферистам.

В итоге жительница Казани потеряла более 17 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие, подозреваемых ищут.

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Маргарита Головатенко