В России стали чаще выявлять финансовые пирамиды

По сравнению с 2022 годом Центробанк России выявил на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Финансовые пирамиды и другие нелегальные участники рынка в большинстве случаев продвигали свои услуги через социальные сети и мессенджеры. Многие из них работали только через интернет, не имея реальных офисов.

В прошлом году по инициативе Банка России был ограничен доступ к более чем 11 200 интернет-ресурсам нелегальных участников финансового рынка, включая более 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях и мессенджерах.

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