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США запретят импорт алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта 2024 года

09:00, 09.02.2024

США запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта этого года. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Исключения могут допускаться только при выдаче специальных лицензий властями США.

В документе объясняется, что введение запретов «нацелено на выполнение обязательств, взятых на себя Группой семи в декабре 2023 года, по постепенному ограничению импорта алмазов, добытых или извлеченных в России».

В Минфине США накануне также заявили, что вводится запрет на ввоз в страну непромышленных алмазов из России массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября.

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Илина Хакимова
ПромышленностьОбществоВласть
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