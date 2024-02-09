Путин: Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным

В ходе интервью Такер Карлсон задал Владимиру Путину вопрос и о деятельности Илона Маска. В частности, речь зашла об искусственном интеллекте и имплантации чипа в человеческий мозг.

— Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам, — поделился Путин.

При этом глава государства предостерег от развития искусственного интеллекта. По его словам, человечество должно думать о том, что будет происходить с ним в связи с развитием этих новейших исследований и технологий в генетике либо в искусственном интеллекте.

— Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что его неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению, — отметил Путин.

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Артем Гафаров