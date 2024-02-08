Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате США

Законопроект о помощи Израилю и Украине без финансов на охрану границы прошел процедурное голосование в сенате США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на верхнюю палату законодательного органа.

Проект предполагает выделение двум странам финансовой помощи на $95 млрд. Инициатива получила поддержку 60 сенаторов.

Стоит отметить, что это окончательное решение о выделении помощи. Теперь за принятие законопроекта проголосует сенат. В случае его одобрения, документ поступит на рассмотрение в палату представителей США. Ряд представителей Республиканской партии уже высказывались против одобрения законопроекта.

Накануне в сенате США заблокировали законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. На эти цели предлагалось выделить свыше $118 млрд.



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Айрат Назипов