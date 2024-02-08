Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и выделении помощи Украине
В сенате США заблокировали законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. На эти цели предлагалось выделить свыше $118 млрд.
Свыше $60 млрд предназначалось Украине. Еще порядка $20,2 млрд — на защиту американской границы, $14,1 млрд — на помощь Израилю.
Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
На днях президент Джо Байден призвал Конгресс США принять предложенный законопроект. Он назвал его «самым строгим и справедливым».
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