Скорость движения по трассе М-12 «Восток» в Татарстане снизили до 70 км/ч из-за плохой видимости

Скорость движения на трассе М-12 «Восток» в Татарстане снизили до 70 км/ч. Это связано с плохой видимостью, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Отмечается, что в уборке снега на участке М-12 в республике задействовано 55 единиц техники, в том числе 24 самосвала, и 80 человек. Работа ведется круглосуточно.

Напомним, сегодня на трассе М-12 в Татарстане установили деревянные снегозадерживающие щиты для сдерживания переноса снега с полей.



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Галия Гарифуллина