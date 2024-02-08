На трассе М-12 в Татарстане поставили снегозадерживающие щиты

На трассе М-12 в Татарстане установили деревянные снегозадерживающие щиты. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».



— В ходе мониторинга зимнего содержания и в ходе прошедшей снежной стихии были выявлены дополнительные места, где у нас осуществляется занос автомобильной дороги М-12. Соответственно, в этих местах порядка 20 километров дополнительно будет осуществлена установка вот таких снегозадерживающих пространственных щитов, — рассказал руководитель казанского филиала «Автодора» Александр Умеренков.

Он объяснил, что снег будет скапливаться на щитах, благодаря чему не перенесется дальше на дорогу.

По словам Умеренкова, также на трассе будет осуществляться нарезка снежных валов. Это поможет защитить дороги от снега, который задувает ветром с полей.

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Галия Гарифуллина