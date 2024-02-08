Сегодня в Казани гололедица и до -6 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 8 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -4 до -6 градусов. Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами порывами до 15—18 м/с. На дорогах сохраняется гололедица и снежные заносы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом по Татарстану ожидается от -1 до -6 градусов. На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы.



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Айрат Назипов