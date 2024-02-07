«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
«Почта России» временно приостановила наземную доставку отправлений в 24 страны Европы. Речь идет об автомобильных и железнодорожных перевозках, доставка самолетами все еще сохраняется.
В пресс-службе опубликовали список стран. В него вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Уточняется, что некоторые страны не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов.
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