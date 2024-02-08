В «Манеже» прошла церемония гашения почтовых открыток к 30-летию «Казанского Кремля»
7 февраля состоялась церемония памятного гашения маркированных открыток, выпущенных в честь празднования 30-летия Музея-заповедника «Казанский Кремль». Мероприятие прошло в Выставочном зале «Манеж» на выставке живописи и почтовой миниатюры «Искусство марки».
На открытках представлены картины из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль». Кроме того, для этого события подготовили сувенирный штемпель. На нем указана дата основания Музея-заповедника «Казанский Кремль» — 22 января 1994 года.
На церемонии гашения открыток присутствовали заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев, генеральный директор АО «Марка» Артем Адибеков, директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.
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