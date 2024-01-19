Экс-глава ТатНИИ пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов накануне утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН Елены Прищепенко, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани. Прищепенко грозит до шести лет лишения свободы.

Экс-главу ТатНИИ обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно версии следствия, обвиняемая незаконно требовала, чтобы подчиненные передавали ей части выплаченных премий под предлогом расходов на нужды учреждения. Сумма, которую она получила таким образом, превысила 1,4 млн рублей. Женщина израсходовала ее на личные нужды.



Напомним, первые 40 тысяч рублей из установленного СК ущерба Прищепенко возместила. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно на заседании Приволжского суда Казани, где решался вопрос об отстранении обвиняемой от должности.



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Галия Гарифуллина