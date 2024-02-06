Трамп обжалует решение суда об отказе ему в иммунитете по делу о выборах

Экс-президент США Дональд Трамп оспорит решение апелляционного суда в Вашингтоне, отказавшего ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщил избирательный штаб политика.

— Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции, — сказано в пресс-релизе (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает Трамп, его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента. К ним относится и штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, который является центральным эпизодом процесса.



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Галия Гарифуллина