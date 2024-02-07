В Госдуме хотят решить вопрос с дефицитом мест в общежитиях

Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о поправках, которые готовятся в федеральный закон «Об образовании» и Жилищный кодекс. По его словам, они призваны устранить дефицит мест в общежитиях.

— Готовлю поправки. Цель — зафиксировать четкие критерии отбора, чтобы жилье получали те, кто в этом действительно нуждается. Инициатива в первую очередь поможет ребятам, которые приехали учиться в другой регион и не имеют своего жилья вблизи от вуза, — написал он в своем telegram-канале.

Он заявил, что эта проблема остается актуальной для многих регионов России. Нарушения при заключении договоров на проживание со студентами выявили и устранили в 37 субъектах страны.

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