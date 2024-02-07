Казанца осудят за смертельный наезд на пешехода
Казанская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, водитель наехал на пешехода, который лежал на проезжей части дороги около дома № 4а на улице Габдуллы Кариева. От полученных травм 34-летний мужчина скончался в больнице через двое суток.
Вину водитель не признал. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Казани.
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