Аэропорт Саранска открыли на прием и выпуск самолетов
Самолет, выкатившийся накануне за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саранска, эвакуировали.
Аэропорт полностью возобновил работу. Воздушная гавань открыта на прием и выпуск воздушных судов с 9.20, сообщает ТАСС.
5 февраля самолет прилетел из Москвы в Саранск, и на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. Аэропорт временно закрыли. Следственные органы начали проверку.
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