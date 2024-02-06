Россельхознадзор запретил ввоз кормов Hill’s

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о временном запрете на ввоз кормов для домашних животных с предприятия итальянской компании Hill’s Pet Nutrition. Запрет введен с 6 февраля и касается всей произведенной на заводе продукции.

По результатам проверки в корме для кошек были обнаружены незаявленные растительные компоненты: горох, соя и рапс. Производитель премиальных кормов, возможно, пытался таким образом снизить их себестоимость.



Россельхознадзор напомнил о нарушениях, которые были выявлены в ходе инспекции итальянских предприятий кормового сектора в ноябре 2023 года. Специалисты службы обратили внимание на отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, недостаточную температурную обработку сырья и отсутствие сведений о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак.

Ранее ввоз кормов был приостановлен с нидерландского завода Hill’s из-за неоднократных случаев несоответствия продукции заявленному составу. В 2021 году ввоз кормов запретили с предприятий Hill’s в Чехии и США из-за похожих нарушений.

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Маргарита Головатенко