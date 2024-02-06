Следственный комитет России взял на контроль дело об избиении ребенка в Набережных Челнах

Следственный комитет России заинтересовался уголовным делом в отношении жительницы Татарстана, избивавшей своего ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о расследовании дела.

Напомним, кадры жестокого обращения женщины с ребенком ранее появились в социальных сетях.

На них видно, как женщина волочит ребенка за собой, ударяет его лицом о снег и нецензурно выражается. Ребенок в это время кричит и плачет.

В следственном управлении СК России по Татарстану в отношении женщины возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил организовать проверку после сообщений о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова