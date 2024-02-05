Прокуратура Татарстана организовала проверку сообщений о жестоком обращении с ребенком в Челнах

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил организовать проверку после сообщений о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Кадры жестокого обращения женщины с ребенком опубликовали в социальных сетях. На записи с камеры домофона видно, как женщина волочит ребенка за собой, ударяет его лицом о снег и нецензурно выражается. Ребенок в это время кричит и плачет. Очевидцы обратились в полицию.

Если информация подтвердится, прокуратура города совместно со специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



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Маргарита Головатенко