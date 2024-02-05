Мать из Челнов попала под проверку полиции после видео с жестоким обращением с ребенком

В Набережных Челнах полиция проводит проверку после видео, на котором мать жестоко обращается с ребенком. В экстренные службы 4 февраля обратились местные жители.

Инцидент произошел в доме в поселке ГЭС, его зафиксировала камера домофона. На записи с камеры домофона видно, как женщина волочит ребенка за собой, ударяет его лицом о снег и нецензурно выражается. Ребенок в это время кричит и плачет.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил организовать проверку после сообщений о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Если информация подтвердится, прокуратура города совместно со специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Маргарита Головатенко